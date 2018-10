Le differenze tra il populismo di Salvini e quello di Bolsonaro

Nella liaison tra il candidato brasiliano di estrema destra Jair Bolsonaro e il leader della Lega Matteo Salvini ci sono tutte le contraddizioni interne a quello che viene definito comunemente “populismo”. Un termine talmente abusato per definire qualsiasi tipo di nuova forza politica da non avere più una connotazione precisa (se non quella di contrapporsi, appunto, alle forze del passato). Eppure tutti coloro che vengono inseriti in questa categoria sono ben felici di appartenere al club, al di là delle singole differenze. Il favorito alle elezioni presidenziali del gigante del Sudamerica (al voto per il secondo turno il 28 ottobre) e il ministro dell'Interno italiano non fanno eccezione.

IL CORTEGGIAMENTO A DISTANZA TRA SALVINI E BOLSONARO

Fin dall'inizio dell'autunno i due si corteggiano a distanza, con Salvini che ha dato il suo endorsement all'ex militare nostalgico della dittatura e Bolsonaro che ha apertamente apprezzato l'appoggio del politico italiano con la passione delle citazioni fasciste. «Grazie per la vostra considerazione, Vice Primo Ministro italiano! Un grande abbraccio qui dal Brasile!», ha scritto Bolsonaro, in risposta al tweet con cui Salvini aveva celebrato la sua vittoria al primo turno delle Presidenziali, scrivendo che «anche in Brasile si cambia, sinistra sconfitta e aria nuova!».