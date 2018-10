Angela Merkel non si ricandiderà alla cancelleria in Germania

Svolta storica in Germania. Angela Merkel ha annunciato l'uscita dal Bundestag dopo la fine della legislatura in corso. A darne notizia la Dpa, citando fonti vicine al partito. In questo modo sarebbe escluso un nuovo cancellierato. In un primo momento sembrava che Merkel fosse intenzionata solamente a rinunciare alla presidenza della Cdu che guida da 18 anni, in vista del prossimo congresso di dicembre. In realtà, la cancelliera avrebbe optato per un addio definitivo, escludendo pure di assumere ruoli in futuro in Europa.

UN PASSO INDIETRO FIGLIO DELLA DÉBÂCLE ELETTORALE

Un cambiamento necessario nella Cdu, ma anche ampiamente annunciato, specialmente alla luce delle recenti pesanti perdite elettorali. Da tempo il clima attorno alla cancelliera è cambiato. E tracolli prima in Baviera e poi in Assia infatti rifilato l'ennesimo schiaffo a Merkel, come peraltro previsto dai sondaggi: la Cdu ha perso oltre 10 punti, toccando il risultato peggiore dal 1966 e ha visto invece trionfare gli alleati Verdi. Un risultato che ha già fatto sentire i temuti contraccolpi sul governo a Berlino, dove i partiti della Grosse koalition ora devono elaborare la punizione dell'elettorato ed evitare ulteriori «scosse» che, secondo Wolfgang Schaeuble, potrebbero provocare un «grande cambiamento».

IL COMMIATO DI SEEHOFER

Tra i primi a commentare la mossa di Merkel il ministro dell'Interno e leader della Csu Horst Seehofer, che ha laconicamente dichiarato: «È un peccato. Lo dico esplicitamente, è un peccato». Chi invece ha dato la propria disponibilità alla candidatura alla guida della Cdu è stata l'attuale segretaria generale del partito, Anngret Kramp-Karrenbauer.