Cosa può fare Bolsonaro sull'estradizione di Battisti

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che con Bolsonaro condivide il soprannome e molto altro, ha subito esultato, dicendosi pronto a «recarmi personalmente in Brasile anche per andare a prendere il terrorista rosso e portarlo nelle patrie galere». La questione però non è così semplice. In teoria la partita dell'estradizione è ancora nella mani dei giudici sudamericani, che devono chiarire se il capo dello Stato abbia o meno il potere finale sulla procedura. La protezione è garantita a Battisti dai tempi di Inacio Lula da Silva, che il 31 dicembre 2010 gli concesse asilo politico, come ultimo atto del suo mandato

LA PALLA AL SUPREMO TRIBUNALE FEDERALE

Nel marzo 2018, la procuratrice generale Raquel Dodge aveva stabilito che la decisione finale sull'estradizione spettasse al capo dello Stato. Ma l'ex presidente, il centrista Michel Temer, pur dichiarandosi favorevole all'estradizione, aveva rinviato la palla nel campo della magistratura, chiedendo alla più alta corte, il Supremo Tribunale Federale, se il presidente abbia effettivamente questo potere. Nel frattempo, sono passati otto mesi, e una decisione non è ancora arrivata.

SOLO IL STF PUÒ RIBALTARE LA DECISIONE DI LULA

Quello che vale come legge al momento è una decisione monocratica del 13 ottobre 2017 del vicepresidente del Stf Luiz Fux, che ha deciso che il governo brasiliano non può estradarlo, né che l'esecutivo può chiedere l'autorizzazione a un semplice giudice federale. Fux ha sottolineato che la magistratura non può invertire la decisione di un presidente (in questo caso Lula) fino a quando il Supremo Tribunale Federale non si è espresso. Attualmente, quindi, se Bolsonaro decidesse di estradare l'italiano andrebbe apertamente contro alla volontà del massimo organo della giustizia brasiliana. Uno strappo istituzionale proprio ora che il neoeletto ha promesso di voler riunire il Paese. Non proprio il modo più sicuro per inaugurare il suo mandato.