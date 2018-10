Cosa sappiamo sull'esplosione nel centro di Tunisi

Nel 2015, 21 persone sono rimaste uccise nell'assalto al museo nazionale del Bardo mentre un uomo ha aperto il fuoco in un resort sulla spiaggia uccidendo 38 persone. Da allora il Paese ha trascorso tre anni senza attacchi. La Tunisia però sta affrontando una difficile fase economica e una crescente preoccupazione per le infiltrazioni di combattenti in arrivo dalla vicina Libia. La Tunisia è una delle poche democrazie araba nel nord del Mediterraneo, capace a cacciare un gerarca durante le Primavere arabe del 2011 e a trovare una via democratica.