Le donne di Abiy e il nuovo corso dell'Etiopia

PARITÀ DI GENERE NEL GOVERNO

La settimana precedente, il premier Abiy aveva nominato 10 ministri donne, per la prima volta la metà dell'esecutivo, rendendo l'Etiopia il terzo Paese africano, dopo Ruanda e Seychelles, con la parità di genere nel governo. Tra i ministri ci sono le cariche pesanti della prima titolare donna della Difesa, l'ingegnere Aisha Mohammed, già ministro della Cultura, e della musulmana Muferiat Kamil, ex presidente della Camera, ora a capo del nuovo ministero della Pace, con il mandato anche di controllare il potente e invasivo apparato di sicurezza e intelligence. Per il premier subentrato, nella primavera scorsa, al dimissionario Hailemariam Desalegn, mentre l'Etiopia era in stato di emergenza, «un capo di Stato donna crea un precedente in una società patriarcale come la nostra e normalizza le donne come decision maker nella vita pubblica».

INCLUSE PARTE DELLE MINORANZE NELL'ESECUTIVO

Dall'aprile 2018, il 42enne Abiy ha tolto lo stato di emergenza e riformato i servizi segreti, mandando a casa diversi membri dell'intelligence. Migliaia di prigionieri politici sono stati perdonati e liberati e sono stati lasciare rimpatriare esponenti dell'opposizione al partito unico del Fronte democratico rivoluzionario del popolo etiope (Eprdf), al potere dalla caduta della giunta militare nel 1991. Del nuovo esecutivo fanno parte alcuni – ma non tutti – rappresentanti di gruppi della popolazione storicamente esclusi dalla rappresentanza, nel tentativo di ricucire le divisioni linguistiche, etniche e religiose che lacerano il composito ex regno di oltre 100 milioni di abitanti. La stessa Sahle-Work, in virtù dell'importante carriera diplomatica, si è proposta come tessitrice della riconciliazione e della pace «per il bene delle nostre madri».