Come sono cambiati i rapporti tra Haftar e l'Italia

IL GOVERNO GIALLO-VERDE DA AL SISI, PADRINO DI HAFTAR

Era l'11 agosto. Da allora, nel tentativo di ricucire lo strappo, Roma ha bussato alla porta dei due principali interlocutori di Haftar sullo scacchiere internazionale. A partire dall'Egitto, che del generale vidima ogni mossa. Nemmeno 20 giorni dopo l'attacco a Perrone, il vice premier italiano Luigi Di Maio era in missione al Cairo: i titoli furono tutti per l'approccio, ritenuto un po' troppo soft, del leader pentastellato nei confronti di Abdel Fattah al Sisi sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore ucciso in Egitto nel 2016 in circostanze mai del tutto chiarite. Di Maio si giustificò spiegando che le «relazioni con l'Egitto» sono «un'occasione ulteriore per stabilizzare la Libia». Fu un'ammissione fin troppo chiara del legame inscindibile tra Roma e il Cairo, soprattutto in considerazione delle ambizioni italiane a Tripoli. Ma se a Tobruk l'atteggiamento nei confronti del nostro Paese è cambiato, non è per effetto del solo ruolo egiziano.

LA MEDIAZIONE DELLA RUSSIA E IL DILEMMA DEL GENERALE

Come spiegato da Lettera43.it, in occasione della visita a inizio ottobre di Moavero Milanesi all'omologo russo Sergey Lavrov, l'Italia ha chiesto a Mosca - che aveva già dato la sua benedizione alla Conferenza di Palermo - di andare in pressing su Haftar, che con il Cremlino ha un rapporto privilegiato, affinché facesse lo stesso. «Aver convinto prima gli Usa e poi la Russia a partecipare è un già un grande passo», spiegava il ricercatore dell'Ispi Arturo Varvelli, «se hai convinto le potenze internazionali a partecipare e poi quelli libici si sottraggono, ecco che questi si sono messi già dalla parte sbagliata della storia, si marginalizzerebbero da soli». Dietro la decisione di Haftar, dunque, c'è sì il "suggerimento" di Egitto e Russia, ma anche una valutazione squisitamente politica: nell'eterno dilemma «Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?», ha prevalso la prima opzione.