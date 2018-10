Chi sono i papabili alla successione di Merkel nella Cdu

È poi il turno dei presidenti dei Land, come Armin Laschet in Renania Settentrionale-Vestfalia; o di Daniel Günther in Schleswig-Holstein. Il loro merito è principalmente quello di essere riusciti a mantenere un collegamento con l’elettorato locale, aspetto che ormai è una triste eccezione per la Cdu. Ma tra tutti, il nome la cui assenza dalle cronache fa più rumore è quello di Ursula von der Leyen, attualmente ministro della Difesa dopo aver guidato i dicasteri per la Famiglia e il Lavoro. Da sempre è considerata l’erede di Merkel, e già questo è un merito incredibile. La cancelliera si è costruita una fama di annientatrice della concorrenza, e ciò vale non solo per gli alleati di governo (chi sta con Merkel alle elezioni successive viene sconfitto), quanto anche per la competizione interna. Questo è forse il motivo maggiore di malcontento all’interno del partito: è necessario muoversi su un equilibrio sempre più sottile tra la dimostrazione delle proprie capacità e il rischio di essere decapitati per timori dall’alto. È peraltro caratteristica di tutte le organizzazioni umane, ma nella Cdu ha raggiunto livelli insostenibili per un partito che necessita di rinnovarsi.

VON DER LEYEN, L'EREDE DI ANGELA RESTA NELL'OMBRA

Il fatto che nessuno parli di von der Leyen può essere un segnale positivo per lei. In fondo, come nella politica italiana, se si fa subito il nome di un successore è per bruciarlo – e von der Leyen sta mantenendo un profilo bassissimo, quasi rasoterra. A domanda diretta, l’interessata ha risposto di «escludere completamente una sua candidatura alla guida del partito». Molto inglese il suo commento in merito alla decisione di Merkel di non presentarsi: «È una cesura netta», risposta che ha aggiunto poco al discorso. Von der Leyen è una politica ormai navigatissima, che risponde senza rispondere, e le cui dichiarazioni di non candidarsi non fanno altro che far aumentare le sue quotazioni. La sua politica? È al governo con Merkel dal suo primo mandato da cancelliera, e per questo il suo orientamento è strettamente merkeliano: impalpabile, imprevedibile e quasi sempre efficace. Un suo successo dipenderà solo dalla capacità di sbaragliare l’opposizione rivoluzionaria. Come del resto fece Merkel per prendere la guida del partito, nell’ormai lontano anno 2000.