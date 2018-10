Le prime parole di Cesare Battisti dopo la vittoria di Bolsonaro

«Nessuna fuga assolutamente, in Italia possono dire quello che vogliono. Io sto andando a casa ed è tutto tranquillo». A parlare è stato Cesare Battisti. L'ex membro del Proletari Armati per il Comunismo (Pac) ha smentito le voci su una sua possibile fuga. «Vado a San Paolo una volta al mese, cinque giorni al mese per ragioni mediche», ha spiegato in un'intervista esclusiva al Giornale Radio Rai negando qualsiasi tentativo di lasciare il Paese. «Questa volta anche per trattare la pubblicazione del mio libro», ha spiegato, «Sto tornando a casa come sempre, quindi non c'è niente di allarmante, non sto facendo niente oltre la routine».

MINACCE DI BOLSONARO RISPEDITE AL MITTENTE

«Bolsonaro», ha continuato, «può dire quello che vuole, io sono protetto dalla Corte Suprema. Le sue sono solo parole, fanfaronate. Lui non può fare niente, c'è una giustizia, io per la giustizia sono protetto, lui non ha nulla a che vedere con questo». L'ex terrorista ha escluso di essere preoccupato: «Assolutamente. Bolsonaro non penso abbia interesse a creare discordia tra tra il potere giudiziario e l'esecutivo. Si parla, ognuno può dire quello che vuole. Io non ho nessun problema».

CONFERME ANCHE DAL LEGALE

In precedenza un reportage apparso su La Stampa aveva spiegato che dal giorno dopo la vittoria di Bolsonaro alle presidenziali Battisti sembrava irreperibile. In giornata il legale di Battisti Igor Tamasauskas ha confermato il viaggio del suo assistito a San Paolo per un incontro con alcuni rappresentanti legali. «Battisti», ha spiegato Tamasauskas, «mi ha detto che avrebbe fatto visita ad alcuni amici e poi sarebbe tornato» a Cananeia, sulla costa dello stato di San Paolo.

L'AVVOCATO: «BATTISTI GODE DELLA DECISIONE DEL GIUDICE»

Interrogato su una possibile presa di posizione dell'ex terrorista, dopo che il presidente eletto brasiliano Jair Bolsonaro ha assicurato che intende estradarlo in Italia, l'avvocato ha puntualizzato che il suo cliente «non ha bisogno di pronunciarsi in nessun modo» giacché gode «di una decisione del Supremo Tribunale Federale (Stf) che garantisce la sua permanenza in Brasile», emessa un anno fa da Luiz Fux, magistrato dell'Alta corte. In base a questa misura giudiziaria, il governo brasiliano non può concedere l'estradizione di Battisti finché il Stf non avrà deciso se un capo dello Stato ha la facoltà di modificare una decisione presa da un suo predecessore: Luiz Inacio Lula da Silva concesse la residenza permanente all'ex terrorista italiano nelle ultime ore del suo mandato presidenziale.