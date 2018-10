I tre scenari al Congresso Usa dopo le elezioni di midterm

2. I DEMOCRATICI VINCONO SIA ALLA CAMERA CHE AL SENATO

In questo secondo caso, gli ultimi anni del primo mandato per Trump rischierebbero di trasformarsi in un incubo. I democratici sfrutterebbero tutti i contrappesi garantiti dalla Costituzione per paralizzare l'amministrazione. L'agenda del Make America Great Again diventerebbe lettera morta. Il presidente si trasformerebbe in quel che si dice lame duck (anatra zoppa, cioè con pochissimi margini di manovra) e peggio ancora rischierebbe l'impeachment. Se le indagini del procuratore Robert Mueller dovessero concludersi con prove evidenti della colpevolezza di Trump sul caso Russiagate, i dem potrebbero optare per la messa in stato d'accusa del presidente. Un Senato democratico, inoltre, potrebbe costringere Trump a nominare giudici meno schierati politicamente.