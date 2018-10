Cosa dicono i sondaggi sulle elezioni di midterm Usa

SENATO: 85,5% DI POSSIBILITÀ CHE RESTI AI REPUBBLICANI

Secondo Silver, l'Elefantino ha l'85,5% di possibilità di non perdere la maggioranza al Senato. Lo scenario più accreditato (18%) è che la distribuzione dei seggi nella Camera alta rimanga quella attuale, ovvero 51 su 100 in mano ai repubblicani. Di poco inferiori (17,6%) le chance che il Grand Old Party guadagni un seggio, mentre i democratici hanno solo il 14,5% di prendere il controllo del Senato: in questo senso, lo scenario più accreditato è che l'Asinello incrementi di due unità il numero di seggi.