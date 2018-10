A che punto sono le indagini sull'omicidio di Khashoggi

Jamal Khashoggi è stato strangolato a morte appena entrato nel consolato saudita di Istanbul e fatto a pezzi. I suoi aguzzini, che avevano premeditato l'omicidio, si sono poi disfatti dei resti, che tuttora non sono stati trovati. A quasi un mese dall'omicidio, avvenuto il 2 ottobre scorso, la procura di Istanbul ha messo per la prima volta nero su bianco la causa della morte del giornalista dissidente e conferma il terribile scempio del suo cadavere. «Il corpo della vittima è stato smembrato e distrutto dopo la morte per soffocamento», hanno scritto i magistrati. L'ufficialità segna un primo punto fermo nelle indagini, che però sembrano ancora in alto mare nella ricerca dei killer e dei mandanti.

LA PROCURA: «NESSUN RISULTATO CONCRETA»

Prima di rendere noti i risultati dell'inchiesta, il procuratore generale Irfan Fidan ha atteso la conclusione degli incontri a Istanbul con il suo omologo giunto da Riad, Saud al Mojeb. Colloqui che non hanno prodotto «nessun risultato concreto», secondo i magistrati turchi, che non nascondono l'irritazione per la mancanza di risposte da parte dei colleghi sauditi su dove si trovino i resti del reporter e chi sia stato il presunto «collaboratore locale» che ha aiutato gli 007 del Regno a liberarsene. Mojeb, che ha incontrato anche gli uomini del Mit, i servizi di Ankara, è ripartito nel pomeriggio del 31 ottobre. Gli investigatori turchi sono stati a loro volta invitati a portare in Arabia Saudita «le prove raccolte durante le indagini». Ma al momento tra le procure è muro contro muro: Istanbul ha ribadito la richiesta di estradizione dei 18 sospetti arrestati nel Paese del Golfo, Riad ha confermato la titolarità esclusiva delle indagini e dell'autorità sui suoi cittadini.