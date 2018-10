In Israele il partito di Netanyahu ha perso a Gerusalemme

Il partito del premier israeliano Benjamin Netanyahu, il Likud, è uscito sconfitto dalle elezioni amministrative nelle principali città del Paese, tenutesi martedì 30 ottobre. L'appuntamento rappresentava un test significativo in vista delle elezioni politiche israeliane previste nel 2019. A Tel Aviv e a Haifa hanno vinto i laburisti, a Gerusalemme invece nessuna forza ha raggiunto il 40% e si va quindi al ballottaggio, in programma il 13 novembre prossimo. E la formazione di Netanyahu non sarà in corsa. «Le elezioni», ha detto Avi Gabbay, segretario dei laburisti, «indicano che gli israeliani vogliono un cambiamento». Il voto amministrativo ha segnato una affluenza del 55,6%, il 10% in più rispetto alla tornata precedente.