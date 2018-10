La guerra delle esercitazioni tra Nato e Russia in Norvegia

La Russia svolgerà una esercitazione missilistica, che prevede il test di alcuni vettori, davanti alle coste della Norvegia in acque internazionali a partire dall'1 novembre. Lo riferiscono i media russi. L'esercitazione avviene in contemporanea a quella della Nato, Trident Juncture 2018, entrata nel vivo il 31 ottobre. «Non ci preoccupiamo, abbiamo una notevole forza navale nell'area», ha minimizzato il comandante delle forze Usa in Europa e responsabile di Trident, l'ammiraglio Usa James Foggo in teleconferenza da Napoli.