Sul futuro di Siria e Assad chi decide è Putin

Malgrado tutto questo, si sta producendo un crescente consenso sul fatto che sia tempo ormai di pensare al “dopo guerra civile” e “dopo guerra al terrorismo” e dunque alle condizioni da perseguire per far fare uno scatto in avanti al negoziato per la stabilizzazione e per la ricostruzione fisica del Paese, un processo impegnativo ma anche foriero di prospettive politiche ed economiche di grande interesse. Aggiungiamo a ciò il ruolo sostanzialmente escludente svolto finora dal terzetto politico-militare costituito da Mosca-Teheran-Ankara, ma anche il fatto che è la prima delle tre a essersi conquistato il ruolo di primus inter pares dal momento del suo ingresso a fianco del regime di Damasco (2015), e a tenere in qualche modo attivo il raccordo tra l’andamento delle azioni di tale terzetto col tavolo negoziale di Ginevra (Onu), con Israele e con gli stessi Stati Uniti.