Le cose da sapere sulle elezioni di midterm negli Usa

4. IL NODO DEL SENATO: PERCHÉ LA STRADA PER I DEM È IN SALITA

Mentre tutti i seggi della Camera sono sul piatto, come abbiamo visto non tutto il Senato è in gioco. E qui, in questa tornata elettorale, paradossalmente, a rischiare di più sono i democratici. Dei 65 seggi del Senato che non sono toccati dal voto solo 23 sono in mano al partito dell'ex presidente Obama, mentre i repubblicani ne gestiscono ancora 42. Tra i 35 in gioco, ben 24 riguardano candidati dem uscenti, due sono indipendenti (tra questi l'ex candidato alla nomination democratica Bernie Sanders) e solo nove sono di area repubblicana. Per questo, per i democratici sarà molto difficile prendere il controllo del Senato. Per avere la maggioranza, tutti i dem uscenti, i cosiddetti incumbent, dovrebbero mantenere il seggio, mentre altri due dovrebbero vincere contro i repubblicani. Un impresa non semplice. Secondo FiveThirtyEight, solo 18 seggi sono saldamente in mano ai dem. Quattro saranno probabilmente blu, mentre altri tre hanno discrete possibilità. Conti alla mano, solo 26 seggi dovrebbero quindi finire all'Asinello. Per puntare a controllare la Camera alta resterebbero solo briciole. Quattro seggi saranno sicuramente repubblicani, tre con ogni probabilità rimarranno rossi e uno pende verso il Gop. Alla fine, secondo i sondaggisti, solo due restano in gioco: il seggio del Nevada di Dean Heller e quello dell'Ariziona conteso dalla dem Kyrsten Sinema e dalla repubblicana Martha McSally, anche se le valutazioni degli analisti cambiano di giorno in giorno. Secondo Silver, le percentuali di successo al Senato sono completamente ribaltate rispetto alla Camera. Il Gop dovrebbe vincere e ottenere 51 senatori, confermando l'attuale situazione, mentre a democratici e indipendenti resterebbero 49 seggi.