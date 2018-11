Chi può sostituire MbS dopo il caso Khashoggi

IL DISIMPEGNO DEGLI USA VERSO MBS

Strani movimenti sono stati notati a Londra, e prima ancora durante il tour del segretario di Stato americano Mike Pompeo a Riad e immediatamente dopo ad Ankara, per discutere con i partner sauditi e turchi del giallo sulla morte del noto giornalista saudita, da un anno riparato negli Usa per poter criticare MbS. Dal ritorno di Pompeo a Washington è cambiato l'atteggiamento della Casa Bianca: Donald Trump ha smesso di difendere a spada tratta l'erede al trono saudita, ammettendo che l'omicidio commesso nella sede diplomatica non poteva che essere premeditato, in una monarchia assoluta dove «il principe controlla tutto». Di mezzo c'è probabilmente un audio degli ultimi attimi di vita di Khashoggi, fatto ascoltare dall'intelligence turca alla Cia. E anche se da Oltreoceano smentiscono, per gli Stati Uniti che non possono sganciarsi da un'alleanza vitale per gli interessi in Medio Oriente e per Israele, si profila solo la soluzione del Gattopardo.

UN DISSIDENTE REALE AL POSTO DI MBS

Sia il New York Times sia il Financial Times insistono sulla manovre della Casa Bianca per rimpiazzare il re in pectore MbS con un'esponente più presentabile della prolifera dinastia al Saud. Per la Gray Lady del giornalismo, «gli Stati Uniti, insieme agli alleati, potrebbero estromettere l'erede al trono». Anche il foglio britannico prevede che gli Usa continueranno a sostenere il regno islamico wahhabita di Mecca e Medina, «ma a un prezzo». Una soluzione, alla stregua di quanto tentato dal medesimo MbS contro il Qatar per far fuori il giovane emiro rivale Tamim bin Hamad al Thani, sarebbe sostituire l'aggressivo principe della corona con un esponente della dinastia degli al Saud in dissenso con l'attuale sovrano e l'incontenibile figlio. Il sito giornalistico Middle east eye ha riportato la notizia di una trasferta recente a Londra del fratello più piccolo di re Salman, il 76enne Ahmed bin Abdulaziz al Saud, scortato da ufficiali americani e britannici.