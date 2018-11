La mappa della ricostruzione della Siria

I FISIATRI E LE PROTESI ITALIANE

A Latakia a febbraio 2019 decollerà uno dei primi progetti sanitari, l'unico con attori pubblici e privati italiani. Si tratta di un corso di laurea triennale in Terapia occupazionale per formare personale per la riabilitazione fisica e psichica di disabili, anche per ferite di guerra. Docenti dell'università di Modena e Reggio Emilia, che nel settembre 2018 ha stretto una partnership con l'università al Manara a Latakia, sono coinvolti nel programma, insieme con associazioni, cooperative e imprese italiane e siriane specializzate nell'assistenza ai disabili, nello sviluppo di protesi e altre tecnologie per la riabilitazione. Realtà che sono presenti da anni anche nelle periferie più povere e colpite di Damasco, con diversi progetti riguardanti servizi socio-sanitari.

LA MOSTRA DELLE ANTICHITÀ

Nei quartieri centrali della capitale si stanno nuovamente riempiendo locali e mostre come quella dedicata ai Tesori recuperati della Siria, allestita il 4 ottobre scorso nella Casa dell'Opera con 500 pezzi dell'antichità siriana. Oltre 9 mila reperti archeologici, hanno fatto sapere dal Direttorato delle arti, sono stati sottratti alla distruzione e al mercato nero dell'Isis, e sono pronti a rientrare anche dall'estero, nei siti e nei musei. Restauri sono in corso a Palmira e anche nelle zone settentrionali passate sotto l'influenza turca (dove confluiscono anche gli sfollati di altri centri focolai delle rivolte islamiche sunnite come Daraa) ripartono, in un contesto più problematico, cantieri, servizi per i cittadini, iniziative culturali e forme di intrattenimento.