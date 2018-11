Cosa può succedere con un'avanzata democratica alle midterm

3. GIUSTIZIA: SENZA IL SENATO, I DEM HANNO LE MANI LEGATE

La nomina dei giudici si è rivelata una delle questioni per cui Trump e il Partito Democratico sono spesso entrati in rotta di collisione. In particolare, l’attuale presidente ha nominato due nuovi componenti della Corte Suprema (Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh) profondamente conservatori e – per questo – invisi all’Asinello. Senza poi dimenticare che, anche nelle corti federali inferiori, Trump ha nominato un gran numero di togati destrorsi. Non è quindi un mistero che il Partito Democratico veda questa situazione come il fumo negli occhi: non solo teme un eccessivo spostamento a destra della giustizia americana (soprattutto sui temi eticamente sensibili) ma accusa ripetutamente il presidente di politicizzare le corti. Ciononostante, è difficile che la situazione possa mutare nel prossimo futuro. Non dobbiamo dimenticare infatti che – in base alla Costituzione americana – il presidente nomina i giudici che debbono essere poi confermati dal Senato. Ragion per cui, se i democratici (come sembra) non riusciranno a conquistare la Camera alta, sarà molto difficile che possano contrastare le scelte di Trump in materia giudiziaria.