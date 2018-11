Le elezioni di midterm 2018 in diretta

OLTRE 34 MILIONI DI PERSONE HANNO GIÀ VOTATO

Oltre 34 milioni di cittadini hanno già espresso le proprie preferenze tramite lo strumento dell'early voting, i restanti aventi diritto sono chiamati alle urne a partire dalla prima mattina di martedì, con orari variabili a seconda dello Stato. I primi a chiudere i seggi sono Georgia, Indiana, Kentucky, New Hampshire, South Carolina, Vermont e Virginia, alle 19 Eastern standard Time del 6 novembre (l'una di notte del 7 novembre in Italia); l'ultimo Stato è l'Alaska, alle 7 della mattina italiana. Gli elettori sono chiamati anche a rinnovare 36 governatori, tra gli altri in Florida, California, Ohio, Wisconsin, Georgia, e Nevada, e a esprimersi su una serie di referendum di interesse locale.