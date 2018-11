Quali sono i temi al centro delle elezioni di midterm

Come primo test per Donald Trump dopo la vittoria a sorpresa nel 2016, le elezioni di midterm del 6 novembre sono annunciate dalla maggior parte dei media come un referendum sul presidente. Il tycoon è l'argomento centrale del prossimo voto, anche perché lui stesso ha deciso di esporsi in prima persona, ma non è l'unico fattore che gli elettori considereranno. Naturalmente, le questioni in grado di spostare voti sono diverse di Stato in Stato e di distretto in distretto, ma più che in ogni altra precedente tornata parlamentare i candidati stanno puntando su temi di portata nazionale. Ecco i più importanti.

1. TRUMP: IL VOTO È (ANCHE) UN REFERENDUM SUL PRESIDENTE

Secondo un sondaggio condotto da Npr-Pbs-Marist, due terzi degli elettori americani ritengono che il tycoon sia il fattore maggiore che influenzerà il loro voto alle elezioni di metà mandato. «È un'elezione nazionale, un referendum su Trump», ha detto Lee Miringoff, direttore del Marist Institute for Public Opinion. D'altronde, mai come in questi due anni la popolazione Usa si è polarizzata a destra e sinistra, e il motivo di questa forbice è proprio Trump e le sue politiche.