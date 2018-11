Quali sono gli effetti delle sanzioni di Trump sull'Iran

LA TATTICA DA SCHIACCIASASSI DI TRUMP

L'accordo sul nucleare iraniano del 2015 è carta straccia per Trump che dopo la riforma sanitaria, i trattati di libero scambio, l'accordo sui cambiamenti climatici e il disgelo con gli Usa affosa un altro risultato raggiunto dall'amministrazione Obama. Come già per la Corea del Nord e per la Palestina, la Casa Bianca - che ha come stella polare la tutela di Israele in Medio Oriente - si prefigge di strozzare la Repubblica islamica, così da costringerla a rinegoziare al ribasso una tregua con gli Usa. L'ideale sarebbe una resa incondizionata, lo schema mentale di Trump è spianare gli ostacoli sul percorso e stritolare gli avversari, lo ha fatto per decenni con i rivali d'affari, prima ancora che politici. Una coazione a ripetere che non tiene conto della portata diversa dei nemici, che specie se Stati sovrani e potenze regionali hanno un peso.

RABBIA POPOLARE PER L'EMBARGO PUNITIVO

La conseguenza più sconfortante dell'embargo punitivo degli Usa che, dopo la prima tranche di agosto sull'import-export di metalli, tappeti e prodotti alimentari, è stato esteso alle vendite di petrolio e alle transazioni finanziarie nel circuito internazionale del dollaro, è una porta in faccia a un Paese che si stava lentamente aprendo. Come ogni 4 novembre, per le commemorazioni dell'attacco degli studenti all'ambasciata che tenne sotto scacco gli Stati Uniti per oltre un anno (52 gli ostaggi trattenuti fino al 20 gennaio 1981), a Teheran sono stati gridati gli slogan «abbasso gli Usa» e «morte a Israele»: nella retorica nel regime, la ricorrenza è celebrata per tradizione anche come la Giornata degli studenti e la Giornata della lotta contro l'arroganza globale. Ma mai come quest'anno il sentimento di subire l'arroganza degli Usa è stato tanto condiviso dai cittadini: è bruciante la delusione per il voltafaccia degli Usa.