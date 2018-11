La polarizzazione della politica Usa alla prova delle midterm

IL GOP E LA DELEGITTIMAZIONE DELL'AVVERSARIO

Dalla presidenza di Richard Nixon in poi, il Grand old party (Gop) ha seguito un percorso netto, salvo alcuni passaggi in controtendenza delle brevi presidenza Ford e Bush senior. A sinistra i dem sono rimasti grossomodo costanti. Molti politologi tra i quali Norman Ornstein hanno scritto che negli ultimi decenni i conservatori hanno mostrato un netto movimento verso destra. I vari membri repubblicani del Congresso, non solo Trump, hanno in comune una serie di elementi: una reticenza ai fatti, alle evidenze, alla scienza e una insistente delegittimazione dell'avversario. Aspetti che per il momento non sembrano aver contaminato i dem.