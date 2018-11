L'ultradestra in Francia preparava un attentato contro Macron

Sei persone sospettate di voler compiere «un'azione violenta» contro il presidente Emmanuel Macron sono stati fermati in Francia. Gli arrestati sarebbero militanti dell'ultradestra. Lo riferiscono i media francesi. È stata aperta un'inchiesta per «atti terroristici criminali». Oggi il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso di un solenne discorso nel quadro delle celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale, ha dichiarato che «nulla è mai acquisito per sempre». «La storia può balbettare», ha avvertito, spiegando che «gli stessi demoni possono risorgere». Un implicito riferimento al ritorno dei nazionalismi in Europa e nel mondo, anche in vista delle elezioni Ue del 2019.