Come le midterm possono minare Trump dall'interno del Gop

In caso di una pesante sconfitta, cosa accadrà tra i leader politici e gli elettori del partito repubblicano? Rimarranno con Trump o cominceranno a pensare a uno sfidante interno per le presidenziali del 2020?

Allo stato attuale, molti repubblicani sono "fervidi credenti", mentre altri sono semplicemente "opportunisti" che vogliono rimanere sul carro del vincitore, senza dare importante all'ideologia. Uno dei motivi per cui Trump tiene comizi in giro per il Paese di continuo è per dare l'impressione ai vertici repubblicani al Congresso che rimane molto amato dagli elettori e per far sì che nessuno osi sfidarlo. Quindi potrebbe essere interessante vedere la portata dei voltafaccia in caso di sconfitta. Al momento i repubblicani si trovano bene con la politica del rancore. E questo viene anche utilizzato per imporre obbedienza nei loro ranghi. In ogni caso, non sarà un bello spettacolo.

Lei vive in Ohio, che è considerato lo stato in bilico per eccellenza. Il senatore democratico Sherrod Brown è un popolare esponente progressista e dovrebbe essere eletto senza problemi. Per quello che riguarda l'elezione del governatore? In caso di vittoria dei democratici che fine farà l'eredità politica del governatore uscente, il moderato John Kasich?

Ci sono diverse buone ragioni per farsi delle domande sul lascito di John Kasich. Si è creato una solida immagine di repubblicano ostile al presidente, un "Never Trump". Molti sono convinti che questa sia semplicemente una strategia per posizionarsi come futuro candidato repubblicano alle Presidenziali.

E Il candidato democratico Richard Cordray, ex capo dell'Ufficio federale di protezione dei consumatori?

Non è stato molto incisivo nell'attaccare i risultati e le politiche di Kasich, ma di certo proverà a governare diversamente, se otterrà una maggioranza nelle due assemblee statali. Negli ultimi giorni prima dell'elezione, Cordray sembra aver guadagnato consensi e potrebbe anche riuscire a vincere di misura, eventualità che appariva remota soltanto un paio di settimane fa. Teniamo presente che l'aspirante governatore democratico non è un socialista né seguace di Bernie Sanders. Al contrario, è molto noto per le sue posizioni moderate.