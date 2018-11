I risultati delle elezioni di midterm 2018 negli Usa

Il 6 novembre gli Stati Uniti sono andati alle urne per le elezioni di midterm 2018, volte a rinnovare tutti i seggi della Camera e un terzo del Senato (segui la diretta). Un voto che riflette inevitabilmente l'opinione degli americani su due anni di operato del presidente Donald Trump ed è suscettibile di influenzarne l'azione politica da qui al 2020. Prima delle elezioni di midterm, sia la Camera sia il Senato erano a maggioranza repubblicana. Il primo seggio alla House of Representatives è andato ai repubblicani, con Harold Rogers, in Kentucky. Con 435 seggi totali, la soglia per controllare la Camera bassa è fissata a quota 218: prima del voto, i dem erano a 193, ma secondo i sondaggi il partito dell'Asinello ha buone chance di sfilare all'Elefantino la maggioranza. Più complicato prendere il controllo del Senato, dove dei 35 seggi da rinnovare (sui 100 complessivi) ben 24 erano finora in mano ai democratici. Per avere la maggioranza, tutti i dem uscenti dovrebbero mantenere il seggio, mentre altri due dovrebbero vincere contro i repubblicani. Tutt'altro che facile. Il 6 novembre si è votato anche per rinnovare 36 governatori: il primo punto, in questo caso, è andato ai democratici, a Guam, con la vittoria di Lou Leon Guerrero. Di seguito, tutti i risultati.