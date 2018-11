Le conseguenze delle midterm sull'impeachment di Trump

Il mondo ha osservato le elezioni di midterm negli Usa per capire come è cambiato il consenso per il presidente Donald Trump, ma soprattutto per avere una risposta alla domanda più scottante: è possibile che si vada all'impeachment? Con la Camera nelle mani dei democratici e il Senato in quelle dei repubblicani, la risposta è sì, la messa in stato d'accusa potrà partire, ma quasi sicuramente non porterà nei prossimi due anni alla capitolazione del presidente.