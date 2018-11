Vi racconto il mio voto alle midterm

Al parco tutti tranne me avevano l’adesivo che faceva capire che erano già andati a votare. C’era un’altra atmosfera rispetto a tutte le altre mattine: si parlava con più entusiasmo, come quando, prima delle elezioni presidenziali, sembrava che Hillary Clinton avrebbe vinto a mani basse. Queste elezioni, le midterm, sono una specie di referendum sull’amministrazione Trump (leggi anche: Le conseguenze delle midterm sull'impeachment di Trump) ed eravamo tutti convinti che sarebbero andate malissimo per lui. Ma due anni fa ho imparato a non montarmi la testa prima di vedere i risultati, perché non si sa mai (e infatti il presidente al Congresso ha perso la Camera ma ha mantenuto il controllo del Senato, arginando l'Onda blu).

AI SEGGI UNA FILA LUNGA E COMPOSTA

Dopo un’oretta, ho riportato Fiona a casa, con la sua benedetta pallina arancione tra i denti. Sono uscita di nuovo e ho girato a destra. Due miei vicini stavano chiacchierando e li ho interrotti, ricordando loro di andare alle urne, ma lo avevano già fatto. Insomma, pensavo di essere l’ultima, ma quando ho girato a sinistra dove si trovano i seggi di zona, mi sono imbattuta in una fila era lunga e composta. Quasi tutte le persone erano anziane: gli altri, chi lavora o studia, avevano già fatto il loro dovere. Al mio turno, la signora che a ogni elezione è lì a fare la volontaria, mi ha chiesto l'indirizzo cercandolo sui lunghi ciclostili che aveva davanti a sé. Ha storpiato il mio nome come sempre, e ci ha fatto una crocetta di fianco con una penna rossa. Mi ha passato la scheda, lunghissima, e mi ha ricordato che la penna nera con cui votare era nella cabina, dietro la tenda a stelle e strisce. L'ho ringraziata e sono entrata.

DUE ADESIVI, UNO ANCHE PER MIA FIGLIA DI 12 ANNI

Mi sentivo emozionata, come sempre. Ma questa volta data la batosta di due anni fa, ho cercato di mantenere la calma. Senza neanche leggere i nomi di tutti i candidati, ho riempito automaticamente di nero il cerchietto di fianco a ogni esponente democratico. Ho poi votato no, sì e sì alle tre domande dei referendum solo per il Massachusetts, ho spostato la tendina, e con il cuore in gola, sono uscita dalla cabina elettorale. Mi sono rimessa in fila davanti al tavolo al quale bisognava riconsegnare le schede, ho ripetuto il mio indirizzo a una seconda volontaria anche lei vestita di blu, il colore del Partito democratico, che mi ha invitato a inserire la lunga scheda in una macchina di fianco a lei che sembrava una stampante, ma che non lo era. Alla fine dell'operazione, mi ha salutato calorosamente consegnandomi l'adesivo "I VOTED". Gliene ho chiesti due: uno anche per per Emma, mia figlia. Le ho spiegato che ha solo 12 anni, ma che non vede l’ora di poter votare. «La aspettiamo!», mi ha risposto la signora, passandomi un’altra etichetta col sorriso. Me ne sono andata, con un misto di imbarazzo e fierezza, mi sono appiccicata l’adesivo sulla mia nuova giacca di pelle finta, sperando che non me la rovinasse. Anche questa volta, ho pensato, «il mio dovere l’ho fatto».