Cosa ci hanno detto queste elezioni americane di midterm

LA PINK WAVE: QUELLE PRIME VOLTE A TINTE ROSA

In assenza di un'Onda blu, sul Congresso americano - e su Trump - s'è alzata vigorosa la Pink wave. Già prima dell'apertura dei seggi, il voto del 6 novembre aveva fatto registrare un record a tinte rosa: quello di candidate donna. Come segnalato dal Center for American Women and Politics, 16 correvano per la diventare governatrici, 235 per entrare alla Camera e 22 al Senato. Ma i numeri non dicono tutto. Lo spoglio ha restituito, scheda dopo scheda, una serie di risultati dall'elevato valore simbolico. Nelle prime ore della notte italiana, in Michigan, la democratica Rashida Tlaib è diventata la prima donna musulmana a essere eletta al Congresso, raggiunta poco dopo da Ilhan Omar, rifugiata di origini somale che aveva già conquistato la copertina del Time, in Minnesota. Ayanna Pressley sarà invece la prima donna afroamericana a rappresentare lo Stato del Massachusetts, Sharice Davids (Kansas) la prima nativa-americana a entrare al Congresso e Sylvia Garcia e Veronica Escobar saranno le prime ispaniche a sedere alla Camera sotto la stella del Texas. Un altro record, questa volta in fatto di precocità, è arrivato dallo Stato di New York, dove la 29enne Alexandria Ocasio-Cortez, astro nascente della galassia democratica, è diventata la più giovane parlamentare mai eletta negli Stati Uniti.