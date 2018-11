L'ipocrisia di chi parla di pace in Yemen e si arricchisce con la guerra

Da allora è cominciata una sequenza di falliti tentativi negoziali dell’Onu e di altri Stati della regione finalizzati a concordare di cessate il fuoco tra le parti. E, soprattutto, la lunga serie di operazioni militari hanno stremato il Paese, già annoverato tra i più poveri del mondo. Il bilancio è terrificante – oltre 7 mila morti, 3 milioni di sfollati, 5 milioni di bambini con carenza di cibo, etc. - ed è stato addebitato dal mainstream mediatico alla coalizione a guida saudita che certo non è andata molto per il sottile per evitare di coinvolgere civili, anzi. Ma in questo scenario terrificante non sono esenti da pesanti responsabilità gli houthi che col passare del tempo hanno sensibilmente arricchito il loro arsenale militare, certamente non prodotto in casa, confiscato 65 navi umanitarie e sono stati accusati di usare i bambini-soldato, di spargere di mine anti-uomo il territorio, etc. Un rapporto 2018 dell’Onu pone sul banco degli imputati di «probabili crimini di guerra» tutte le parti in conflitto.