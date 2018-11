Il sogno dei Kennedy rivive grazie alle nuove elette

I DEM SCOMMETTONO SU OCASIO-CORTEZ

A New York Ocasio-Cortez ha stracciato l'avversario repubblicano 72enne Anthony Pappas con il 78% dei voti. Un altro mondo, anche dell'establishment democratico: per le primarie la candidata della corrente socialista aveva preso i fondi solo da piccoli donatori, meno di 200 mila dollari contro i quasi 3 milioni e mezzo del competitor democratico Joseph Crowley, un intoccabile per quasi 20 anni nella Grande mela. Ma, vicina prima che a Sanders al senatore Ted Kennedy, Ocasio-Cortez è spiccata come fenomeno politico, al punto che Crowley, da gentleman, le ha passato il testimone con la canzone Born to run di Bruce Springsteen. In prospettiva, un'investitura alla leadership di tutti democratici, attorno al suo programma possono convergere diversi volti nuovi del Congresso, espressione delle minoranze.

LE PRIME DUE MUSULMANE AL CONGRESSO

Le midterm del 2018 segnano anche il primo ingresso di musulmane alla Camera. La 42enne Rashida Tlaib, figlia della working class palestinese di Detroit, democratica dell'ala socialista, già deputata dello Stato del Michigan, e madre single di due ragazzi come avvocato si batte per il medesimo programma sociale di Ocasio-Cortez. Mentre la 37enne somalo-americana Ilhan Omar, prima donna a varcare la porta del Congresso con il velo islamico, è anche la prima rifugiata di origine africana a essere eletta. Già deputata dello Stato del Minnesota, laureata in Scienze politiche e relazioni internazionali, sposata e madre di tre figli, Omar milita nel Labour Party locale, si definisce «fieramente socialista», e, come Ocasio-Cortez e Tlaib, chiede college gratuiti e un'assistenza sanitaria universale.