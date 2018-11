Un devastante incendio sta divorando la contea di Butte in California

Devastante incendio in California, nella contea di Butte, dove è stato dichiarato lo stato d'emergenza. Per l'intera località di Paradise, che conta 27 mila abitanti, è stata ordinata l'evacuazione. Il rogo, secondo la Cnn, a causa del forte vento si estende a un tasso pari a 80 campi da football al minuto. I residenti stanno fuggendo in auto oppure a piedi, con figli e animali domestici in braccio. Lo sceriffo della contea di Butte ha dichiarato: «È una situazione molto pericolosa e molto seria», mentre il capo del Dipartimento per la protezione contro gli incendi della California, Darren Read, ha parlato di danni ingenti e diversi feriti, tra cui due vigili del fuoco.