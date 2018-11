Perché è scoppiata una crisi diplomatica tra Austria e Russia

Un colonnello delle forze armate austriache, oggi in pensione, è sospettato di avere spiato per conto della Russia per vent'anni: lo ha reso noto oggi in una conferenza stampa il Cancelliere austriaco Sebastian Kurz, riferendo sulle indagini condotte dalla procura di Stato. Il ministro degli Esteri austriaco, Karin Kneissl, ha per il momento cancellato una visita in Russia in programma il 2 e 3 dicembre.