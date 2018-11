Quali sono i temi che dividono Italia e Francia in Libia

5. I RAPPORTI CON SALAMÉ: IL NODO DI UNA ROAD MAP ALTERNATIVA

Un altro nodo è rappresentato dalla crisi dei migranti e dai rapporti con l’inviato speciale delle Nazioni Unite, Salamè. Oltre alle tensioni in Piemonte, a Claviere, Roma continua a chiedere una redistribuzione di migranti finora negata a livello europeo e francese. In Libia ci sarebbero 650 mila persone in attesa di lasciare il Paese via mare e Roma punta a disincentivare gli arrivi, rafforzando i controlli. Non a caso il 21 ottobre ha consegnato uno dei 12 pattugliatori che il scorso agosto il parlamento italiano ha deciso di donare alla Guardia costiera libica per potenziare la propria presenza nelle acque di competenza di Tripoli. Se l’Italia finora si è mossa per la buona riuscita della conferenza, la parola finale potrebbe spettare all’Alto Rappresentante Onu per la Libia, che in passato ha accettato l’esclusione di Roma dagli incontri parigini. Salamè, a Roma nei giorni scorsi, avrebbe una propria road map che passa attraverso un’assemblea di tutte le tribù libiche ed elezioni nel 2019. Che ruolo spetterebbe all’Italia?