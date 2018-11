Cosa sappiamo degli accoltellamenti a Melbourne

Un uomo è stato fermato dalla polizia a Melbourne, in Australia, dopo che ha accoltellato diverse persone per strada, nei pressi della centrale Bourke Street. Un morto e almeno due i feriti. L'attacco è iniziato verso le 16.20 ora locale per mano di un uomo che ha poi cercato di aggredire un poliziotto ma è stato colpito da un proiettile sparato da un agente ed è ora in condizioni critiche: prima dell'attacco, riporta il Guardian, l'uomo ha lanciato il suo pick up contro un centro commerciale della città e ha dato fuoco al veicolo. Secondo la polizia non ci sono legami con il terrorismo e l'attentatore ha agito in solitudine. La situazione, quindi, è al momento sotto controllo.