Michelle Obama ha concepito le figlie con la fecondazione in vitro

Dopo un aborto spontaneo, 20 anni fa, Michelle e Barack Obama sono ricorsi alla fecondazione assistita per concepire Sasha e Malia. Lo ha raccontato la stessa ex First Lady e la notizia è stata ripresa dal Washington Post. Una confessione che non stupisce più di tanto visto che martedì 13 novembre esce Becoming, il libro di memorie scritto proprio da Mrs Obama di cui l'Associated Press ha avuto una copia in anteprima.