La scia di sangue in Pakistan dietro il caso di Asia Bibi

Per il mondo Asia Bibi è una seconda Malala, famosa come l'attivista-bambina pachistana e premio Nobel sopravvissuta all'attacco di estremisti che le avevano sparato perché «simbolo di oscenità». Per Asia si mobilitano attivisti, città, Stati disposti ad accoglierla, perché la sentenza storica della Corte suprema del 31 ottobre 2018 che l'ha assolta dalla condanna a morte per blasfemia non la salva dal tribunale di un popolo arretrato, anzi. La rabbia esplosa nelle piazze, che ha costretto il premier Imran Khan a concedere ai leader islamisti la facoltà di ricorrere in appello al verdetto obbligando Bibi a restare in Pakistan, è un campanello di allarme per il futuro della giovane donna, di chi la difende e la circonda, di altri credenti non fondamentalisti e degli atei. Molti degli assolti in Pakistan dalle accuse di blasfemia sono stati poi assassinati dagli estremisti, che già non hanno ovviamente risparmiato chi si era schierato dalla parte di Bibi.