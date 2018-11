Nell'Europa del 2018 non c'è una via democratica per la Catalogna

A un anno dal referendum separatista che accese i riflettori di tutto il mondo sulla Catalogna, sono arrivate le richieste di condanna della procura generale spagnola per i 17 leader che presero parte alla dichiarazione d'indipendenza dell'ottobre scorso: 200 anni di carcere. Venticinque per l'ex vice presidente della Comunità catalana Oriol Junqueras, accusato di ribellione, sedizione e malversazione (per l'utilizzo di fondi pubblici per l'organizzazione del referendum indipendentista, dichiarato illegale). Sedici anni per ribellione anche per la presidente del parlamento, Carmen Forcadell, e per i membri del governo di Carles Puigdemont, tutti attualmente in carcere (per gli esiliati i processi non sono ancora iniziati). Per l'ex presidente della Comunità catalana, attualmente rifugiato politico in Belgio, il processo inizierà nel 2019. Le richieste dei pm sono state dimezzate dall'Avvocatura di Stato che non ha riconosciuto il reato di ribellione (ma soltanto sedizione e malversazione).

UN ANNO TORMENTATO PER LA CATALOGNA E I SUOI LEADER

Ma cos'è successo nell'ultimo anno in Spagna? Dopo la dichiarazione d'indipendenza del 27 ottobre, preceduta il primo ottobre da un referendum per l'autodeterminazione della regione della Catalogna, il governo di Madrid guidato dall'allora premier Mariano Rajoy (che durante il referendum inviò l'esercito al fine di bloccarne lo svolgimento) sciolse il parlamento catalano, arrestò i dissidenti politici e indisse nuove elezioni. L'allora presidente della Catalogna, Puigdemont, fuggì in Belgio assieme a tre suoi ministri. In seguito, a marzo, è stato arrestato in Germania mentre passava il confine dalla Danimarca. Dopo quattro mesi ha potuto far ritorno in Belgio per il ritiro del mandato di arresto europeo emesso della Spagna (dopo che la Germania aveva concesso l'estradizione soltanto per il reato di malversazione).