Le midterm e il riscatto dei nativi americani

Un po’ tutti i media hanno osservato che questa doppia elezione va inquadrata in una più generale mobilitazione delle minoranze contro il percepito suprematismo bianco alla base dell’ideologia trumpista, che non è qui il caso di ripetere. Nessuno si è invece soffermato sul fatto che entrambe le neo-elette siano figlie di militari, il che non è un dettaglio perché dimostra il ruolo che il servizio in divisa ha avuto nell'integrare le stesse minoranze, e i nativi in particolare. Va ricordato a questo proposito che quando nel 1924 gli Stati Uniti concessero finalmente la cittadinanza agli indiani, ci si rese conto che il 90% dei possibili beneficiari ne era già in possesso avendola acquisita attraverso due modalità principali: il matrimonio con un cittadino americano, o per aver prestato servizio militare.

HASANOANDA-PARKER E L'AMICIZIA CON GRANT

Era questo il caso anche dei due indiani arrivati a cariche molto importanti prima del 1924. Il primo era Hasanoanda: nato nel 1828 a Indian Falls, riserva nello Stato di New York, dal 1853 era sakem dei seneca col nome di Donehogawa, che letteralmente in irochese significa «custode della porta occidentale». Studente modello, provò a diventare avvocato, ma venne respinto in quanto non bianco. Riuscì però a diventare ingegnere, campo in cui la competenza veniva apprezzata più dell'etnia. Siccome però ogni volta che usava il suo nome lo prendevano in giro, si scelse anche il nome “bianco” di Ely Samuel Parker, ed è con quello che allo scoppio della Guerra Civile cercò di arruolarsi. Quando lo respinsero nuovamente perché nativo, si rivolse all'amico Ulysses Simpson Grant che lo stimava moltissimo, e che stava scalando posizioni nella gerarchia nordista. Nel 1863 Grant lo nominò capitano del Genio durante la battaglia di Viksburg, e nei due anni successivi mentre lo stesso Grant diventava comandante in capo dell’esercito federale, il sakem irochese veniva promosso a brigadiere generale.

GLI ACCORDI DI PACE CON NUVOLA ROSSA

Il 9 aprile 1865 fu lui a redigere il documento di resa dei sudisti a Appomattox. Quando il comandante sudista Lee lo vide all'inizio lo scambiò per un nero, e pensò a una voluta provocazione. Ma poi si rese conto dell'errore. «Sono contento di vedere qui un vero americano», si scusò. Al che Parker rispose: «Siamo tutti americani, signore». Quando nel 1869 Grant diventò presidente degli Stati Uniti volle Parker alla testa dell'Ufficio per gli Affari indiani e fu lui che, in questa veste, diventò il grande garante degli accordi di pace con il capo sioux Nuvola Rossa che invitò a Washington con altri capi per un incontro col presidente. Fu sempre Parker a fare correggere il testo dell'accordo, dopo aver scoperto che con la scusa di una traduzione era stata fatta firmare a Nuvola Rossa una versione diversa da quella pattuita. Parker fu anche un grande oppositore dello sfruttamento minerario delle Black Hills in Dakota, terreno di caccia sacro dei sioux. Va da sé che razzisti e affaristi si scatenarono montando contro di lui uno scandalo ad hoc. Nonostante fosse stato pienamente assolto, preferì dimettersi. Ma senza la protezione del primo responsabile dell'Ufficio indiani, sulle Black Hills si scatenò la speculazione che portò alla violazione degli accordi di pace, alla rivolta di sioux e cheyenne e alla battaglia di Little Big Horn, dove venne annientato il settimo cavalleggeri di George Armstrong Custer. Il colonnello maneggione che trafficò appunto con gli interessi minerari che fecero saltare Parker.