Le mire di Saif Gheddafi dopo la caduta del regime in Libia

L'AMBIZIONE DI CANDIDARSI ALLE LEGISLATIVE

Almeno dal 2013, dopo le elezioni fallite, il tentato golpe del generale Khalifa Haftar, l'assalto ai palazzi del potere dei rivali islamisti, la battaglia all'aeroporto di Tripoli del 2014 e l'anarchia di capi locali che ne è seguita, la popolazione ha smesso di festeggiare la fine del regime e ha iniziato a rimpiangere i vecchi tempi privi di libertà, ma con benessere economico e soprattutto sicurezza. Catturato, ma al contrario di altri fratelli in guerra risparmiato dai suoi carcerieri, per anni a Saif è stata evitata la consegna al Tribunale penale internazionale (Tpi) dell'Aja e anche la condanna a morte per genocidio della corte di Tripoli. Liberato nel 2016 dalle milizie di Zintan, ma sempre nascosto, da allora per bocca dei portavoce il figlio di Gheddafi ha annunciato di volersi candidare come leader del Fronte popolare per la liberazione della Libia (Ppfl) alle prossime elezioni, che la road map dell'Onu ha spostato alla primavera del 2019.

SAIF ATTRAE I DELUSI DALLE PRIMAVERE ARABE

L'erede del rais, oggi 46enne, vive protetto in Libia, a Zintan o in zone amiche come Bani Walid, dove si dice fosse stato fermato in origine dai ribelli mentre era in fuga. Se si spostasse all'estero avrebbe meno coperture e, come il fratello Saadi ex calciatore, verrebbe subito consegnato alla giustizia sommaria di Tripoli o al processo all'Aja, dove è ricercato per crimini contro l'umanità. Secondo fonti in Libia contattate da Lettera43.it, Saif al-Islam si sarebbe rifatto una famiglia, vivrebbe negli agi e farebbe anche presa come «personaggio interessante» su una parte discreta della popolazione, anche giovane, composta sia dall'elettorato più laico nei costumi che guarda al movimento Operazione dignità, messo in piedi da Haftar e dal parlamento dell'Est di Tobruk, sia dai delusi delle Primavere arabe e dalle faide tra islamisti.