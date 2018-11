Cosa sappiamo sui nuovi scontri tra Israele e Gaza

IL LANCIO DI MISSILI VERSO ISRAELE

Il giorno dopo lo scontro le tensioni sono ripartite. Le sirene di allarme antimissili hanno risuonato per almeno due volte nel sud di Israele. Un autobus è stato colpito da un colpo di mortaio lanciato dalla Striscia vicino a Sderot. Diversi edifici sono stati colpiti dai razzi palestinesi. Ad Ashqelon un razzo è esploso sul tetto di un condominio, mentre altri palazzi sono stati colpiti a sempre a Sderot e a Netivot, nel Neghev. Vicino ad Ashqelon un altro razzo è esploso in un centro commerciale. Almeno sette feriti, due dei quali versano in condizioni gravi. Sempre la radio militare ha dato la notizia che sarebbero almeno un'ottantina i razzi lanciati dalla Striscia in una ventina di minuti. Le sirene di allarme antimissili sono risuonate anche nelle comunità israeliane nei pressi del Mar Morto, piuttosto distante dalla striscia, e anche vicino Hebron, in Cisgiordania.