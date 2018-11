Come sta l'Isis a tre anni dal Bataclan

Le truppe dell'esercito regolare e delle milizie filo-iraniane hanno passato la frontiera per contenere l'offensiva dell'Isis contro le forze curdo-siriane (Syrian Defence Force) appoggiate dagli Usa. Una mobilitazione necessaria di fronte alla momentanea ritirata del Sdf, guidata dall'ala locale del Pkk curdo, che ha dovuto congelare le operazioni per non lasciare sguarnito il fronte settentrionale con la Turchia. Le recenti minacce di Ankara di aprire il fronte con l'area di Kobane e Tell Abyad, nel Nord della Siria al confine con la Turchia, ha spinto le forze curdo-siriane a non trasferire risorse militari verso l'Eufrate, al confine con l'Iraq, e l'Isis ne ha approfittato per lanciare la nuova offensiva. Il 12 novembre, un accordo mediato da Washington tra curdi e turchi ha permesso la ripresa delle operazioni contro l'Isis sulla frontiera desertica.

LA RETE GLOBALE, DALL'AFGHANISTAN ALL'INDONESIA

Come entità internazionale e simbolo sotto il quale diversi gruppi si identificano, lo Stato islamico è ancora un brand globale. In un'udienza al Senato Usa, il capo del National Counterterrorism Center Russell Travers ha spiegato che «nonostante il Califfato in Siria e Iraq stia sostanzialmente collassando, la sua rete globale di almeno due dozzine di network e ramificazioni – ognuna composta da centinaia o migliaia di unità – è decisamente robusta». La bandiera nera è ancora presente, in varie forme, in Afghanistan, Libia, Egitto, Filippine e Indonesia.