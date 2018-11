Chi è Dombrovskis, il guardiano mite dei conti europei

GLI INIZI: DAGLI STUDI IN FISICA ALLA BANCA CENTRALE

Nato nel 1971 a Riga, in Lettonia, Dombrovskis si laurea prima in Fisica, poi in Ingegneria economica, studiando anche in Germania e negli Stati Uniti, presso l’Università del Maryland. Rientrato in patria, dal 1998 si dedica alla carriera economica, entrando nella Banca centrale lettone e diventandone poi governatore. L’impegno politico risale a quel periodo, quando conosce il suo predecessore alla guida dell’istituto bancario, Einars Repse, che nel frattempo lascia l’incarico per fondare il partito conservatore Nuova Era. Diventato primo ministro, è proprio Repse a chiamare Dombrovskis come ministro delle Finanze, dando così il via alla sua carriera politica.