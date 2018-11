Perché la guerra a Gaza tra Israele e Hamas è inevitabile

NESSUNA SOLUZIONE DIPLOMATICA ALL'ORIZZONTE

Ma all'orizzonte non c'è neanche una soluzione diplomatica a lungo termine. «Non posso stringere accordi con un'organizzazione fondata sull'ideologia distruggerci», ha troncato sempre Netanyahu, «non esiste una soluzione politica per Gaza come non esiste per l'Isis e neanche per l'Iran». È un circolo vizioso, anche nelle accuse. Hamas denuncia le bombe sganciate da Israele contro asili e ospedali e Israele rinfaccia ad Hamas di piazzare nei siti più protetti dai raid depositi militari e basi dell'intelligence. Inutili anche gli appelli delle Nazioni unite «a tutte le parti», per bocca del segretario generale António Guterres, «a esercitare la massima moderazione». Ai negoziati indiretti tra Hamas e Israele lavora, a stretto contatto con l'Egitto, un inviato speciale dell'Onu. Ma le tregue sono a breve termine e le trattative nella sostanza fittizie.

TREGUE CONCORDATE SEMPRE PIÙ LABILI

Se una pace giusta non si può costruire, una guerra non si può impedire: il clima si sta deteriorando. Già ad agosto una raffica di razzi da Gaza aveva colpito Israele, che rispose anche in quel caso con raid mirati: un attacco e una rappresaglia meno intensi degli ultimi, con 150 razzi palestinesi e poi 140 postazioni di Hamas colpite. A ottobre altri caccia israeliani invasero la Striscia per una ventina di attacchi, in reazione a un Kariusha a medio raggio dalla Striscia che aveva distrutto un'abitazione civile israeliana, senza per un soffio provocare morti o feriti. Le tregue concordate nelle trattative sono sempre più labili, anche perché sullo sfondo ci sono le manifestazioni di massa dei gazawi per la Grande marcia del ritorno: oltre 200 palestinesi caduti e più di 21 mila feriti, dai dati del ministero della Salute della Striscia di Gaza, dall'inizio delle proteste il 30 marzo 2018.