Perché il vertice di Palermo sulla Libia è solo uno spot

... E DOPO FU SUBITO UN FLOP

E peggio di prima, tant'è che le elezioni politiche in Libia che la Francia voleva nel dicembre 2018 sono state rimandate dall'Onu alla primavera del 2019. Di fronte ai leader europei, i leader libici fanno buon gioco, in cerca di soldi e magari di armi sottobanco. Ma poi in Libia decidono i libici, o meglio le milizie che controllano i politici e le potenze straniere con interessi contrapposti nel Paese: non è affatto un buon segno per gli italiani che il vicepresidente turco Fuat Okyat – agli ordini di Recep Tayyip Erdogan – abbia battuto i pugni sul tavolo, andandosene sdegnato. A Tripoli come a Misurata quasi tutti gli appalti della ricostruzione sono stati accaparrati dalle imprese turche, estromettendo anche imprenditori italiani titolari dei vecchi cantieri. E i leader islamisti del governo di Tripoli sono atterrati a Palermo, dopo una delle loro frequenti visite ad Ankara.

NULLA DI SCRITTO COME A PARIGI

Il Qatar paga gli investimenti e, nell'ex Libia ottomana, la Turchia non deve certo rendere conto al premier Conte. Il tempo dirà se dietro l'incontro a margine in Sicilia tra Serraj e Haftar c'è davvero un «impegno serio dei presenti» nel rispettare la road map dell'Onu verso la stabilizzazione. Di scritto, come a Parigi con Macron, non c'è nulla e finora sia Haftar sia le milizie in guerra che tengono sotto scacco l'esecutivo di Serraj e taglieggiano gli abitanti di Tripoli si sono dimostrati interlocutori ben poco affidabili. Il generale di Tobruk è stato obbligato da Vladimir Putin a palesarsi a Palermo, e certo la Turchia confidava in un controllo pressoché totale del summit in Italia e così non è stato. Ma ha ragione Conte, prudente, a «non illudersi delle premesse importanti». Agli spot ci pensa Casalino, il rasputin 5 stelle uscito dal Grande Fratello.