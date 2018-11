Chi è Rees-Mogg, l'ultraconservatore che sfida May

CONTRO L'ABORTO «ANCHE IN CASO DI STUPRO»

Rees-Mogg è infatti contro l'aborto, «anche in caso di stupro» ha detto qualche tempo fa, è contro i matrimoni omosessuali, rispetto ai quali aveva dichiarato di rispondere alle indicazioni della Chiesa e non a quelle del partito conservatore che invece li ha introdotti nel Paese. È un tipo del tutto casa (vanta con orgoglio una famiglia di ben sei figli avuti con la stessa moglie), chiesa e lavoro. I suoi punti di riferimento sono il liberismo e l'eccezionalità del Regno Unito come centro mondiale della finanza. Rees-Mogg discende da una famiglia ricca che gli ha permesso di frequentare le migliori scuole d'Inghilterra: prima Eton e poi l'università di Oxford, dove ha studiato Storia. È poi diventato un uomo d'affari di successo nel lucroso settore degli hedge fund. Ha così costruito con la moglie una fortuna stimata in 100 milioni di sterline. Non ha resistito alla tentazione della discesa in politica ed è stato eletto per la prima volta al Parlamento di Westminster nel 2010.