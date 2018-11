UN'IDEA PARTITA DA MACRON

Oltre un anno fa, parlando alla Sorbona, il presidente francese Macron aveva rilanciato l'idea di spingere l'euro, e di conseguenza tutti i Paesi che hanno aderito alla moneta unica, verso una nuova tappa. All'inizio Berlino si era detta contraria, ma l'incontro al castello del Brandeburgo del giugno scorso ha messo in moto il progetto francese. Questo nuovo meccanismo dovrebbe entrare in vigore nel 2021. Nella bozza era anche prevista una profonda revisione dell'Esm, il Meccanismo di stabilizzazione europeo che dovrebbe diventare una sorta di Fondo monetario europeo capace di aprire linee di credito per breve tempo per correre in aiuto dei vari Paesi, o eventualmente per sostenere banche a rischio.