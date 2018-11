Perché l'Ecuador potrebbe scaricare Assange

Secondo lo stesso Correa, che rischia tra i cinque e i sette anni, si tratta di una persecuzione politica orchestrata dall’attuale presidente Moreno. «L’Ecuador è un Paese senza Corte Costituzionale», ha denunciato l'ex presidente, «con un Consiglio della magistratura pieno di miei nemici politici». È però anche un Paese in cui un giudizio in contumacia non può iniziare in sua assenza: per questo all’Interpol è stata sollecitata la sua estradizione. Ed è, soprattutto, un Paese la cui Costituzione attuale è stata voluta da Correa di cui Moreno è stato vice.

LA ROTTURA TRA IL PRESIDENTE E IL SUO DELFINO

I due, però, hanno rotto nel modo più clamoroso. Moreno ha addirittura indetto un referendum per modificare la Costituzione in modo da impedire a Correa di ricandidarsi. «Traditore, sleale e mediocre», sono alcuni degli aggettivi con cui Correa ha definito il suo ex-delfino. «Correa soffre di crisi di astinenza dal potere», ha risposto Moreno. «Mi ha lasciato una situazione economica disastrosa». Jorge Glas, un vicepresidente che invece a Correa era rimasto fedelissimo, prima si è visto togliere tutti i poteri, poi è finito addirittura in galera per corruzione. Nel settembre 2017 Moreno ha accusato il suo predecessore di averlo spiato. «Da sette o otto anni c’era nell’ufficio del presidente una telecamera che sorvegliava tutto dal suo cellulare, e non me l’aveva detto!», aveva sbottato in tivù. «Se riesce a provarlo mi metta in carcere. Sennò rinunci alla Presidenza», gli aveva risposto altrettanto furibondo Correa.

VICUÑA E LE ACCUSE AL FONDATORE DI WIKILEAKS

Al posto di Glas adesso c’è María Alejandra Vicuña: con i suoi 42 anni, è la vicepresidente più giovane della storia dell’Ecuador. In una intervista al País ha accusato Assange di «ingratitudine» per aver fatto causa al Paese che lo ha ospitato per sei anni. Alla domanda se il governo stia pensando di ritirargli la condizione di rifugiato ha risposto secca: «Sarà una decisione del presidente della Repubblica, sempre rispettando i diritti umani di Assange».

QUANDO L'ECUADOR ERA IL MODELLO DEL M5S

Da ricordare che la Rivoluzione cittadina di Correa era stata presa dai cinque stelle come modello. «Vogliamo esprimerle la vicinanza del M5s che, per molti aspetti, prende spunto proprio dalla Revolución Ciudadana e dai principi della democrazia partecipativa oggi in vigore in Ecuador», era l’inizio di una lettera che Beppe Grillo e Manglio Di Stefano avevano indirizzato a Correa a fine gennaio 2017.