In Cambogia la prima condanna per genocidio agli Khmer Rossi

Il tribunale ha applicato a Khieu Samphan l'accusa di genocidio con l'aggravante dell'associazione a delinquere, mentre Nuon Chea è stato condannato per lo stesso reato con l'aggravante della responsabilità del comando. Le due condanne, emesse separatamente, si riferiscono allo sterminio degli appartenenti alle minoranze Cham e vietnamite: in tutto 1,7 milioni di persone, un crimine contro l'umanità in violazione della Convenzione di Ginevra.

L'UE: «ACCERTATA LA RESPONSABILITÀ»

La sentenza di condanna all'ergastolo ha «accertato la responsabilità per i crimini commessi durante il periodo del loro dominio dal 1975 al 1979». Lo afferma in una nota il portavoce del servizio di azione esterna della Ue (Eeas), precisando che riguardo al tribunale speciale della Cambogia per le persecuzioni di crimini commessi durante quel periodo «l'Ue è stata una sostenitrice principale delle 'Camere straordinarie' sin dal suo inizio» e ha «fornito oltre 76 milioni di euro di sostegno finanziario per le componenti nazionali e internazionali della corte e per i suoi importanti programmi di sensibilizzazione e formazione». Il portavoce ribadisce che «l'Ue rimane pronta ad assistere la Cambogia nel rispettare i suoi obblighi in termini di democratizzazione, rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto e di sostenere il suo sviluppo economico e sostenibile».