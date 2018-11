In Francia uccisa manifestante dei giubbini gialli

Intanto cresce la tensione: intervento della polizia sulla tangenziale di Parigi, il peripherique, per sbloccare l'asse stradale che una ventina di "giubbini gialli" volevano bloccare attorno alle 8:30. Gli agenti hanno fermato un furgone che voleva oltrepassare le barriere della polizia. L'uomo, arrestato, aveva sfilato il suo giubbino giallo per dissimularsi e passare facendo credere di non far parte dei manifestanti. Il traffico, nella zona ovest del peripherique, è molto rallentato ma una corsia è mantenuta libera per far scorrere, anche se lentamente, il traffico stradale.