Scoperti i mandanti dell'omicidio della giornalista Daphne Galizia

Il 16 ottobre 2017 una bomba piazzata nella sua automobile uccideva la cronista investigativa maltese Daphne Caruana Galizia. Poco più di un anno dopo, il cerchio si stringe intorno ai mandanti dell'omicidio, la cui identità è finora rimasta avvolta nel mistero: ora gli investigatori maltesi hanno affermato di avere identificato «più di due» persone sospettate di avere commissionato la morte della giornalista.

ANCORA INGOTA L'INDENTITÀ DEI MANDANTI

Una svolta attesa da mesi, dopo che a dicembre dell'anno scorso erano stati arrestati i presunti esecutori materiali dell'assassinio. Le indagini sono dunque a uno stadio «molto avanzato», secondo le fonti citate dal quotidiano Times of Malta. Anche se per ovvi motivi gli investigatori mantengono per ora il massimo riserbo sui nomi dei sospettati. Non è stato fatto trapelare neppure se si tratti di personalità del mondo criminale, economico o politico. L'unico elemento emerso è che queste persone avevano motivi diversi ma tutti, per una ragione o per l'altra, volevano la giornalista morta.

RICHIESTO IL SUPPORTO DELL'EUROPOL

Per questo si sarebbero messi d'accordo per assoldare i sicari che hanno poi fatto detonare la bomba. Nelle indagini è stata coinvolta anche l'agenzia dell'Ue Europol, il cui aiuto è stato chiesto soprattutto per analizzare la grande quantità di dati in mano agli investigatori. La cronista, la cui vita è stata spenta a 53 anni, con le sue inchieste aveva scavato nei 'Malta Files', ramo dei 'Panama Papers', lo scandalo sui paradisi fiscali emerso nel 2016. E aveva svelato un volto segreto del piccolo Stato mediterraneo, sfigurato da mafie, fiumi di soldi di ogni provenienza e polizia non indipendente.